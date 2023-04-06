МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Средняя ставка по ипотеке в России увеличилась за первый квартал на 1,65 процентного пункта и достигла 8,3%, это связано с завершением "околонулевых" программ, а также с изменением условий по основной льготной программе на жилье в новостройках, сообщила пресс-служба ВТБ. Объем выдачи ипотеки в России вырос в первом квартале

"По оценке ВТБ, за первый квартал средняя ставка по ипотеке в России увеличилась на 1,65 процентного пункта и достигла 8,3%", — говорится в сообщении. Средняя ставка по ипотеке на рынке РФ начала последовательно увеличиваться с июня 2022 года и к ноябрю достигла 7,38%. В последние два месяца 2022 года показатель фактически откатился к уровню июля (6,65%), а с начала года вновь стал расти. В январе средняя ставка выросла на 1,2 процентного пункта, в феврале — на 0,19 процентного пункта, в марте, по прогнозам ВТБ – на 0,26 процентного пункта.

За счет государственного субсидирования и реализации программ застройщиков самая низкая ставка в настоящее время действует на первичном рынке. В марте, по оценке ВТБ, она достигла 5,5-5,7%, в то время как на вторичном рынке — 10,3%. Как говорит заместитель начальника управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Вадим Пахаленко, рост среднерыночной ставки произошел на фоне изменения структуры ипотечного рынка. Если весной прошлого года около 70% жилищных кредитов банки выдавали на объекты в новостройках, то с третьего квартала ситуация поменялась на противоположную.

"Заемщики сместили свое внимание в сторону сегмента вторичной недвижимости, где ценовые параметры ипотеки выше. В ноябре-декабре ажиотажный спрос на "первичку" из-за возможного завершения "Ипотеки с господдержкой-2020" фактически вернул показатель к своему исходному значению. А в начале этого года уход банков от "околонулевых программ" и корректировка условий по основной льготной программе до 8% вновь стали толкать среднюю ставку вверх", — прокомментировал Пахаленко. Раскрыт способ накопить на квартиру за восемь лет

Он добавил, что в апреле рост средней ставки по жилищным кредитам в России замедлится, а в дальнейшем при условии благоприятной макроэкономической конъюнктуры может и вовсе прекратиться. Сдерживающими факторами будут выступать растущая популярность семейной ипотеки в результате ее распространения на все семьи с двумя несовершеннолетними детьми, а также адаптация участников рынка к новым условиям ипотеки от застройщиков.

"Если говорить о рынке недвижимости в целом, то он постепенно приобретает более сбалансированные черты. В марте мы зафиксировали снижение среднего чека в целом по сделкам на "первичке" сразу на 6,7%. В то же время на вторичном рынке сохранился последовательный рост показателя – всего с начала года он увеличился на 1,5%. На этом фоне разрыв между средним чеком на строящиеся и готовые объекты вернулся к уровню первого квартала 2022 года. Мы считаем, что в ближайшей перспективе постепенная стагнация цен на первичном рынке продолжится, и рынок будет занимать все более прочное равновесное состояние", — отметил Пахаленко.