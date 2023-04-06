МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. "Тинькофф банк" отменил плату за входящие международные денежные переводы для физлиц независимо от страны, валюты перевода и наличия у клиента подписки банка, говорится в сообщении кредитной организации на ее официальном сайте. Приложения "Тинькофф банка" работают в штатном режиме

"Тинькофф" отменил плату за входящие международные денежные переводы для физических лиц… Теперь входящие переводы из-за рубежа стали бесплатны для всех клиентов "Тинькофф" — независимо от суммы и страны перевода, валюты и наличия подписки", — сказано в сообщении.

Отмечается, что у клиентов банка с 1 апреля есть также возможность получить международные переводы по номеру IBAN (International bank account number).

"Такой формат счета является общепринятым в международных переводах, а значит, существенно упрощает получение денежных переводов из-за рубежа. Для получения номера IBAN для своего счета необходимо обратиться в чат поддержки", — отметили в "Тинькофф".

В конце февраля Альфа-банк, Росбанк и "Тинькофф банк" попали в 10-й пакет антироссийских санкций ЕС. После этого "Тинькофф банк" временно остановил переводы в Турцию и Грузию из-за санкций, а затем были остановлены переводы в долларах и евро в Сербию, Монголию и Боснию.