ЕРЕВАН, 6 апр — ПРАЙМ. Армянские банки вынуждены ужесточить требования к своим клиентам в связи с антироссийскими санкциями, заявили в Центральном банке республики в ответ на запрос агентства Sputnik Армения. Россельхознадзор предложил Армении остановить поставки молочной продукции

"Коммерческие банки Армении не подвергались никаким санкциям… Западные коммерческие банки, особенно США, сейчас пересматривают свою систему контроля над сделками в связи с санкциями против Российской Федерации, в рамках которой существенно ужесточены условия для зарубежных сделок всех банков региона, в том числе банков Армении", — говорится в сообщении ЦБ.

"В связи с этим местные банки вынуждены ужесточить требования к своим клиентам, в том числе отказывать в переводах, если они будут признаны рискованными. В рамках этого процесса может увеличиться количество отказов, если коммерческие банки оценят сделки как рискованные в соответствии со своими критериями оценки", — говорится в сообщении регулятора.

Евросоюз 25 февраля ввел в действие десятый по счету пакет санкций против России, в котором были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 11-й пакет санкций против России будет включать меры против обхода действующих ограничений.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.