ЦБ Армении: банки страны вынуждены ужесточить требования к клиентам из-за санкций против России
ЕРЕВАН, 6 апр — ПРАЙМ. Армянские банки вынуждены ужесточить требования к своим клиентам в связи с антироссийскими санкциями, заявили в Центральном банке республики в ответ на запрос агентства Sputnik Армения.
"Коммерческие банки Армении не подвергались никаким санкциям… Западные коммерческие банки, особенно США, сейчас пересматривают свою систему контроля над сделками в связи с санкциями против Российской Федерации, в рамках которой существенно ужесточены условия для зарубежных сделок всех банков региона, в том числе банков Армении", — говорится в сообщении ЦБ.
"В связи с этим местные банки вынуждены ужесточить требования к своим клиентам, в том числе отказывать в переводах, если они будут признаны рискованными. В рамках этого процесса может увеличиться количество отказов, если коммерческие банки оценят сделки как рискованные в соответствии со своими критериями оценки", — говорится в сообщении регулятора.
Евросоюз 25 февраля ввел в действие десятый по счету пакет санкций против России, в котором были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 11-й пакет санкций против России будет включать меры против обхода действующих ограничений.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/banks/20230406/840306024.html