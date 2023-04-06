МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Россельхозбанк сократил чистую прибыль по МСФО в 2022 году в 4,4 раза по сравнению с 2021 годом — до 5,04 миллиарда рублей, следует из отчетности банка. Россельхозбанк спрогнозировал рост рынка онлайн-продаж фермерских продуктов

Согласно данным Россельхозбанка, его корпоративный кредитный портфель по итогам прошлого года подскочил на 15% — до 2,8 триллиона рублей. При этом розничный портфель сократился на 4,3% — до 589,6 триллиона рублей.

Объем средств клиентов банка в целом вырос за прошлый год на 2,2% — до 3,63 триллиона рублей. При этом рост обеспечили средства физлиц, которые увеличились на 11,4%, до 1,66 триллиона рублей. В то же время средства юрлиц, наоборот, сократились на 5,2%, до 1,7 триллиона рублей.

Активы Россельхозбанка по итогам года увеличились на 2,6% — до 4,26 триллиона рублей. Одновременно капитал банка вырос на 5,1% — до 288,6 миллиарда рублей.

В первом квартале Россельхозбанк ждет чистую прибыль по МСФО в размере около 5 миллиардов рублей, заявил первый зампред правления организации Кирилл Левин.

"По нашему прогнозу, первый квартал 2023 года мы завершим с прибылью, сравнимой со всей прибылью прошлого года", — сказал он журналистам в ходе телефонной конференции.

Левин добавил, что банк в текущем году в докапитализации не нуждается, а по итогу года ждет положительный финансовый результат. "Если все будет идти так, без всяких "лебедей", то умножьте эту цифру (5 миллиардов рублей — ред.) на четыре", — прокомментировал он вопрос об ожиданиях по прибыли за 2023 год.