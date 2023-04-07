МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Правительство Японии на заседании в пятницу утвердило Кадзуо Уэду в должности главы Банка Японии — центрального банка страны — на пять лет с 9 апреля, сообщило агентство Киодо. Вступают в силу новые ограничения Японии в отношении России

Он станет первым ученым на этом посту. Срок полномочий его предшественника Харухико Куроды истекает 8 апреля, он занимал эту должность на протяжении двух сроков в течение 10 лет.

Во время слушаний в парламенте он дал понять, что пока не собирается отказываться от мягкой денежной политики последних лет, так как необходимо время для анализа, чтобы избежать побочных явлений наблюдающихся сейчас процессов роста цен и роста зарплат.

Как ожидается, в понедельник Уэда встретится с премьер-министром Фумио Кисидой, а также проведет свою первую после назначения пресс-конференцию.