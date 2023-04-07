Правительство Японии утвердило нового главу центрального банка страны
Власти Японии утвердили Кадзуо Уэду в должности главы центробанка страны на пять лет
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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Правительство Японии на заседании в пятницу утвердило Кадзуо Уэду в должности главы Банка Японии — центрального банка страны — на пять лет с 9 апреля, сообщило агентство Киодо.
Он станет первым ученым на этом посту. Срок полномочий его предшественника Харухико Куроды истекает 8 апреля, он занимал эту должность на протяжении двух сроков в течение 10 лет.
Во время слушаний в парламенте он дал понять, что пока не собирается отказываться от мягкой денежной политики последних лет, так как необходимо время для анализа, чтобы избежать побочных явлений наблюдающихся сейчас процессов роста цен и роста зарплат.
Как ожидается, в понедельник Уэда встретится с премьер-министром Фумио Кисидой, а также проведет свою первую после назначения пресс-конференцию.
https://1prime.ru/banks/20230407/840310865.html
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