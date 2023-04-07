АЛМА-АТА, 7 апр — ПРАЙМ. Национальный банк (центробанк) Казахстана в пятницу принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75%, сообщила пресс-служба регулятора. Годовая инфляция в Казахстане замедлилась по итогам марта

ЦБ Казахстана 24 февраля 2022 года принял внеочередное решение о повышении этой ставки сразу на 3,25 процентного пункта — до 13,5%. В апреле того же года ставка была повышена до 14%, в июле — до 14,5%, в октябре — до 16%, а в декабре — до 16,75%. Инфляция в Казахстане по итогам 2022 года составила 20,3%, по итогам февраля 2023 года ускорилась до 21,3%, но к началу апреля замедлилась до 18,1%.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых с коридором +/- один процентный пункт", — говорится в сообщении регулятора.

В пресс-релизе поясняется, что "глобальное инфляционное давление, несмотря на замедление инфляции в некоторых странах, остается повышенным". "В Казахстане годовая и месячная инфляция в марте ожидаемо продемонстрировали снижение. Несмотря на начало замедления инфляционных процессов, еще рано утверждать об устойчивом и стабильном тренде снижения инфляции", — сообщила пресс-служба ЦБ. Казахстан сократит добычу нефти вместе с участниками ОПЕК+

Согласно пресс-релизу, сохраняются и начинают реализовываться внутренние проинфляционные факторы в виде нестабильных инфляционных ожиданий, увеличения государственных расходов, начала реализации назревших реформ на рынке ГСМ и ЖКХ.

"В этих условиях Национальный банк продолжает придерживаться позиции о целесообразности сохранения базовой ставки на текущих значениях в первой половине 2023 года. Это позволит поддержать начавшееся слабовыраженное замедление инфляционных процессов в стране, нивелировать рост расходов бюджета и предупредить заякорение инфляционных ожиданий на высоких уровнях", — подчеркнул нацбанк.