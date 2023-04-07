МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Аферисты, получившие доступ к личному кабинету своей жертвы в онлайн-банке, стремятся увеличить лимиты на перевод средств, чтобы вывести на счета как можно больше денег, сообщили в ВТБ. Сибиряк за сутки перевел телефонным мошенникам 43 миллиона рублей

По данным пресс-службы, на первом этапе мошенники прибегают к уже отработанным схемам: звонят россиянам от имени государственных органов или банков и убеждают, что на их имя пытаются оформить кредит. После этого злоумышленники сообщают о необходимости сменить данные в онлайн-банкинге и таким образом заполучают доступ к профилю клиента.

"Получив доступ к личному кабинету пользователя, они стремятся увеличить доступные там лимиты денежных переводов, чтобы расширить сумму денежных средств для вывода на счета дропперов", — говорится в сообщении.

ВТБ посоветовал россиянам проверять историю входов в личный кабинет онлайн-банка и блокировать профиль или карту при малейших подозрениях на взлом. Финансист предупредила, чем закончится хранение денег под подушкой

С октября прошлого года россияне, согласно указу Центробанка, могут устанавливать запрет на онлайн-операции в банках или ограничить сумму средств, доступную для переводов.

ВТБ ввел дополнительные меры для защиты средств россиян, в том числе разрешил своим клиентам скрывать баланс счетов и блокировать кредитные карты или учетную запись с возможностью последующей разблокировки.