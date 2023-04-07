МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Росфинмониторинг отмечает снижение перетока клиентов из крупных банков России, которые попали под блокирующие санкции Запада, поскольку бизнес отчасти адаптировался к новым условиям и наладил новые логистические цепочки, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Российские банки смогут выдавать кредиты через мобильные офисы

Как отметили в Росфинмониторинге, одной из тенденций прошлого года являлся переток клиентов из крупных банков, подпавших под санкционные ограничения.

"Тенденция проявлялась неравномерно, и поэтому статистика по конкретным банкам не будет показательной. Сейчас эта тенденция уже не проявляется так рельефно как в прошлом году. Бизнес отчасти адаптировался к новым условиям, наладил новые логистические цепочки", — рассказали в ведомстве.

В Росфинмониторинге отметили, что одной из задач, решенных совместно с Банком России, была адресная работа с банками, в которые перешли на обслуживание новые клиенты, по ориентированию их на соответствующие риски и меры по их снижению. В ЦБ рассказали о состоянии двух банков, завершивших 2022 год с убытками

"Особое внимание в этой работе отводилось обслуживанию бюджетополучателей, исполнителей госконтрактов и получателей бюджетных субсидий. Ориентирование банков на риски бюджетной сферы стало одним из элементов концепции формирования пояса финансовой безопасности, реализуемой Росфинмониторингом во взаимодействии с заинтересованными органами государственной власти", — отмечается в сообщении.

В Росфинмониторинге добавили также, что наблюдается последовательное замещение расчетов в долларах и евро на платежи в национальных валютах дружественных стран. Финансовые потоки свидетельствуют и об активном развитии экономических связей с дружественными странами Юго-Восточной Азии, отметили в службе.