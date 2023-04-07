СТАМБУЛ, 7 апр — ПРАЙМ. Обладатели карт Visa и Mastercard, выпущенных российскими банками, могут оплатить ими авиабилеты компании Turkish Airlines через российские офисы компании для рейсов, вылетающих из РФ, также компания принимает через свой сайт оплату картами Union Pay, сообщил РИА Новости источник в пресс-службе компании. Турецкая Tailwind Airlines начала летать из Стамбула в Москву

"Вы можете оплатить наши авиабилеты картами российских банков, если рейс выполняется из России — для этого вам необходимо обратиться в офис компании, через сайт компании оплата не пройдет. Если же рейс выполняется из Турции или другой страны, то российские карты не подойдут, необходимы турецкие или любые другие", — пояснил источник.

При этом сайт компании позволяет оплатить билеты картами Union Pay российских банков. В частности, корреспондент РИА Новости смог оплатить билет на внутренний рейс по Турции картой Газпромбанка.

Также билеты компании можно приобрести через различные сайты-агрегаторы, в ряде случаев к стоимости билета прибавится комиссия сайта.

Россияне начали сталкиваться с трудностями при покупке билетов Turkish Airlines с марта прошлого года. Как сообщала в апреле прошлого года РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе приостановка операций в РФ платежных систем Visa и Mastercard приводит к сокращению в первую очередь потока самостоятельных туристов в Турцию.