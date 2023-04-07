МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Альфа-банк заявил, что отменяет комиссию за переводы и платежи в любые банки. При этом по факту надо выполнить ряд условий, в частности, открыть карту или подключить услугу к уже имеющейся и через два месяца тратить от 10 тысяч в месяц, либо оплачивать 149 рублей за обслуживание, следует из материалов банка. ВТБ выявил новую схему аферистов с онлайн-банкингом

В настоящее время россияне, чтобы без комиссии перевести средства на счет в другом банке, пользуются системой быстрых платежей (СБП) Банка России, но там установлен "бесплатный" лимит — 100 тысяч рублей в месяц.

"Альфа-банк первым в России отменил комиссии за переводы и платежи в любые банки. Больше никаких комиссий — все для всех бесплатно", — говорится в телеграм-канале кредитной организации со ссылкой на раздел сайта "всегда бесплатные платежи и переводы с дебетовой Альфа-картой".

"Все переводы первые два месяца бесплатно, далее — при покупках от 10 000 рублей в месяц. Если меньше, то 149 рублей. Платежи бесплатные всегда без условий. Бесплатные переводы и платежи доступны для всех дебетовых карт", — раскрываются условия на сайте. Российские банки смогут выдавать кредиты через мобильные офисы

Вместе с тем из информации на ресурсе еще одного банка — "Тинькофф" – следует, что у него уже действуют переводы без комиссии с его дебетовой карты в другие кредитные организации: 20 000 рублей в месяц — по обычным картам, 50 000 рублей — по премиальным.

В декабре прошлого года Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предполагает освободить от комиссий переводы физлиц между своими счетами в разных банках на сумму до 1,4 миллиона рублей, за этот лимит выступал Банк России. В феврале сообщалось, что некоторые участники рынка выступают за более низкие лимиты вплоть до 100 тысяч рублей. В марте глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор по-прежнему считает, что бесплатный лимит по переводам между своими счетами в разных банках должен быть 1,4 миллиона рублей.