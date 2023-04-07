МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Райффайзенбанк продолжает оформлять зарплатные карты, с 10 апреля закрывает лишь один архивный пакет услуг, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Райффайзенбанк повысит стоимость смс-уведомлений

Ранее газета РБК сообщила, что банк после 10 апреля прекратит подключать новые зарплатные проекты для российских компаний и выдавать зарплатные карточки.

"Райффайзенбанк не прекращает оформлять зарплатные карты и подключать клиентов на зарплатные проекты, закрывает лишь один пакет услуг, который не актуальный", — сказал представитель банка.

В Райффайзенбанке пояснили, что с 10 апреля прекращается подключение новых пакетов услуг "Зарплатный", при этом ранее подключенные пакеты будут обслуживаться как обычно до истечения срока действия карт.