МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Каждый десятый россиянин в настоящее время имеет карту зарубежного банка, при этом самыми популярными странами стали Казахстан и Турция, говорится в исследовании Anderida Financial Group, которое есть в распоряжении РИА Новости. Назван самый надежный способ хранения денег на случай "черного дня"

"По нашим данным, на текущий момент доля россиян, имеющих на руках карту зарубежных банков, превысила 11%. Напомним, что годом ранее их было не более 3%. По нашим прогнозам, в этом году доля россиян, оформивших карту в зарубежных банках, достигнет 15%, таким образом, у каждого шестого-седьмого экономически активного гражданина будет открыт счет в иностранном банке", — говорится в исследовании.

Отмечается, что около трети россиян, оформивших карту иностранной кредитной организации, выбрали банки Казахстана (36%), еще 16% — Турции. Каждый десятый открыл карту в Грузии, 6% — в Армении, каждый двадцатый — в Белоруссии. На Таджикистан, Узбекистан и Киргизию приходится в совокупности 12%, на остальные страны — 15%.

При этом низкую долю Белоруссии аналитики объясняют тем, что россияне опасались введения санкций против ее кредитных организаций и предпочитали остановить свой выбор на более "нейтральных" странах. В России зафиксировали снижение перетока клиентов из подсанкционных банков

В качестве целей оформления карты иностранного банка россияне в 59% случаях называли необходимость иметь удобное платежное средство для расчетов за рубежом или в иностранных онлайн-магазинах, в 30% — для хранения средств за рубежом, в 11% — на всякий случай.

Около 34% россиян для оформления карты посетили страну банка-эмитента, а 66% удалось сделать это дистанционно. Более половины оформивших иностранную карту граждан (56%) потратили на оформление карты, включая транспортные расходы, от 30 до 60 тысяч рублей, 28% — не более 30 тысяч рублей, 10% — от 60 до 90 тысяч рублей, 6% — свыше 90 тысяч рублей.

Исследование проводилось среди 1,9 тысячи совершеннолетних россиян, имеющих постоянный доход и проживающих в городах с населением свыше одного миллиона человек.