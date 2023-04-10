МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. В случае необходимости правительство нарастит объем финансирования программы промышленной ипотеки на 2023 год, заявил в ходе совещания с вице-премьерами премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Сбербанк запустил ипотеку на коммерческую недвижимость для физлиц

"Учитывая спрос на такую меру, объем запланированных субсидий на текущий год составит 1 миллиард 300 миллионов рублей. Мы как раз с министром промышленности и торговли, с вице-премьером (Денисом) Мантуровым об этом договорились. При необходимости мы будем увеличивать этот объем", — сказал он.

По словам Мишустина, что правительство расширило параметры промышленной ипотеки. Получить льготный кредит теперь можно не только на покупку недвижимости для дальнейшего промышленного производства, но и на строительство, модернизацию и реконструкцию таких объектов.

Для строящихся, модернизируемых и реконструируемых объектов установлен норматив стоимости 1 кв. м – не более 90 тыс рублей. Для приобретаемой недвижимости – не более 75 тыс рублей в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге и не более 50 тыс рублей – в других регионах.

"Рассчитываем, что программа поможет предприятиям повысить эффективность своих расходов и будет стимулировать интерес к запуску новых проектов", — сказал Мишустин.

Механизм льготной промышленной ипотеки был запущен в сентябре прошлого года. Он предполагает кредитование промышленных предприятий на приобретение производственных площадей в объеме до 500 миллионов рублей по ставке не более 5% годовых. Для инновационных технологических компаний ставка еще ниже – 3% годовых.