МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 7 апреля составил 5,5 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. В ЦБ рассказали об импортозамещении на рынке платежного оборудования

Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.

ЦБ РФ с 13 января возобновил валютные операции в интересах Минфина в рамках бюджетного правила. Причем теперь в этих целях покупать или продавать будут только юани.

Как сообщал Минфин, в период с 7 марта по 6 апреля это будут продажи валюты — суммарно на 119,8 миллиарда рублей, или примерно по 5,4 миллиарда в день, а в период с 7 апреля по 5 мая это будут продажи суммарно на 74,6 миллиарда рублей, примерно по 3,7 миллиарда в день.