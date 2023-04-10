ВАШИНГТОН, 10 апр — ПРАЙМ. Политика низких процентных ставок привела к использованию капитала не по назначению, а возврат к его эффективному применению ведет к потерям в банковском секторе, заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс. Глава МВФ оценила восстановление мировой экономики

"Искусственно низкие процентные ставки и связанное с ними распределение капитала вело к тому, что инвесторы по всему миру принимали решения, исходя из сохранения нулевых процентных ставок в течение длительного периода. Это привело к использованию капитала не по назначению", — сообщил она в понедельник на совместной сессии с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

Малпасс добавил, что в результате такой монетарной политики оказалось тяжело возвращаться к эффективному использованию капитала, также возникли потери в банковской системе, примером чего служит крах американского Silicon Valley Bank.

При этом президент Всемирного банка подчеркнул, что возврат к низким процентным ставкам будет означать рост инфляции и ослабление доллара.

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта — аналогичного нью-йоркского Signature Bank.