МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Банк России готов поддержать банки РФ в случае реализации рисков, как в США, когда банкам пришлось продавать облигации, которые отражались на счетах до погашения, следует из материала регулятора. Раскрыто, как Польша "ударила в спину" Зеленского

"Был просчитан и более рисковый сценарий, аналогичный ситуации в США, когда банкам пришлось продавать облигации, которые отражались на счетах до погашения… В случае реализации подобного стрессового сценария Банк России будет готов поддержать российский банковский сектор мерами по предоставлению банкам необходимой ликвидности, которые уже успешно применялись в кризисные периоды 2020 и 2022 годов", — сказано в материалах.

ЦБ пояснил, что при реализации такого риска общая отрицательная переоценка портфелей ценных бумаг банковской системы будет более существенной. При таком сценарии рост доходности на 5 процентных пунктов приведет к отрицательной переоценке портфелей ценных бумаг на 1,58 триллиона рублей. "Вследствие этого лишь у 8 банков (на которые приходится 0,62% от активов всего банковского сектора) один из нормативов достаточности капитала опустится ниже нормативного значения", — отметил регулятор.

В марте на банковском рынке США наблюдались кризисные явления, напомнил регулятор. Первыми пострадали банки, связанные с рынком криптоактивов. Банкротство криптобиржи FTX и высокая доля депозитов владельцев криптовалют послужили факторами потери финансовой устойчивости Silvergate Bank, а в последующем – Signature Bank. Наиболее крупным пострадавшим стал Silicon Valley Bank, который специализировался на привлечении депозитов, кредитовании и обслуживании операций компаний-стартапов (в значительной мере из портфелей крупнейших венчурных фондов).

В условиях оттока ликвидности банки были вынуждены экстренно закрывать позиции по портфелям облигаций. Продажа ценных бумаг по ценам ниже стоимости приобретения привела к тому, что кредитным организациям не удалось покрыть отток депозитов ликвидными активами, пояснил ЦБ.