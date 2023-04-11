МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Доля банков по количеству клиентов на брокерском обслуживании сохранялась в прошлом году в районе 90%, несмотря на замедление темпов роста клиентской базы у них, говорится в "Обзоре российского финансового сектора и финансовых инструментов" за 2022 год Банка России. Полностью уйти от риска токсичных валют не получится, считают в ЦБ

"Несмотря на замедление темпов роста клиентской базы ПУ-КО (профучастников — кредитных организаций – ред.), доля банков по количеству клиентов на брокерском обслуживании сохранялась в районе 90%. При переводе активов клиентов к ПУ-НФО (некредитным финансовым организациям — ред.), не находящимся под санкциями, банки не закрывали счета клиентов полностью, а продолжали учитывать их в своей клиентской базе. То есть в отрасли выросла доля клиентов, имеющих счета более чем у одного брокера", — говорится в обзоре.

Там же указывается, что введение санкций со стороны зарубежных регуляторов в отношении крупнейших банков и связанных с ними НФО привело к изменению предпочтений клиентов при выборе брокера. Это связано как с блокировкой приложений подсанкционных банков в App Store и Google Play, так и с ограничениями на операции с иностранными активами, номинированными в валютах недружественных стран, указывается там же.

Профучастники, не подпавшие под санкции, выиграли за счет перехода клиентов и активов от профучастников, включенных в санкционные списки, однако оценить масштаб этого явления можно лишь приблизительно, отмечают эксперты ЦБ РФ.

"После введения санкций в отношении крупнейших банковских групп темпы роста клиентской базы ПУ-НФО временно ускорились, что связано с переводом активов и открытием счетов у компаний, не подпавших под санкции, однако затем вернулись к уровню прошлого года. При этом темпы роста клиентской базы ПУ-КО продолжали снижаться в течение всего года и в декабре практически сравнялись с темпом роста клиентской базы ПУ-НФО", — отмечается там же.

"Поскольку основная часть клиентов в банковских группах, подпавших под санкции, привлекалась через головные банки, целесообразно рассмотреть динамику числа клиентов на брокерском обслуживании отдельно по ПУ-КО и ПУ-НФО… Видно, что тренд на замедление годовых темпов роста клиентской базы ПУ-КО начался задолго до февраля 2022 года. Во многом это связано с эффектом высокой базы прошлых лет и насыщением клиентской базы компаний в крупнейших регионах страны", — также обращают внимание авторы обзора.