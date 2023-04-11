МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Сбербанк получил чистую прибыль по РСБУ в прошлом квартале в 350,2 миллиарда рублей, а в марте — в 125,3 миллиарда, следует из отчетности кредитной организации. Полностью уйти от риска токсичных валют не получится, считают в ЦБ

"Чистая прибыль "Сбера" за три месяца 2023 превысила 350 миллиардов рублей, рентабельность капитала составила 24%. В марте банк заработал 125,3 миллиарда рублей чистой прибыли", — сказано в сообщении.

Банк не стал приводить динамику в годовом выражении, в прошлом году отчетность была закрытой.

"Розничный кредитный портфель прибавил в марте 2,3% и превысил 12,6 триллиона рублей, показав рост во всех сегментах: ипотечном и потребительском кредитовании, в кредитных картах… Корпоративный кредитный портфель вырос на 1,6% за март и превысил 19,5 триллиона рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в целом качество кредитного портфеля остается стабильным: доля просроченной задолженности составила 2,2% на конец марта.

"Средства физических лиц составили 18,4 триллиона рублей, увеличившись на 2% за отчетный месяц… Средства юридических лиц прибавили 3,5% в марте (+2,9% без учета валютной переоценки) и составили 9,2 триллиона рублей", — сказано в сообщении.

При этом с начала года объем средств физлиц в банке вырос на 0,1%, а юрлиц — на 5,5%.