МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 12 по 18 апреля предоставит ликвидность банковскому сектору на 1,009 триллиона рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. В ЦБ оценили структурную адаптацию российской экономики к внешним условиям

Именно на эту сумму снизятся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 5 по 11 апреля, правительство, по оценке ЦБ, предоставило ликвидность на 2 миллиарда рублей.

Снижение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 1,2 триллиона рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 51 миллиард. Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 2,937 триллиона рублей.

С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции абсорбирования ликвидности на срок одна неделя (на 11 апреля) в объеме 2,7 триллиона рублей.

Банк России с декабря 2012 года начал публиковать прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.