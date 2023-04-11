МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Картами для зарубежных покупок, создание которых сейчас обсуждается в Госдуме, вряд ли можно будет расплачиваться в иностранных интернет-магазинах, заявил РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" Руслан Пермяков. Стало известно, у скольких россиян есть карта иностранного банка

О том, что в России могут появиться новые платёжные карты для зарубежных покупок, в интервью изданию news.ru рассказал ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он допустил, что для этого будут выпускаться обезличенные карты, формально не привязанные к Национальной системе платежных карт (НСПК).

"Сейчас сложно сказать, можно ли будет оплачивать зарубежные покупки. Зависит от самих покупок, условий договоренностей. Так как все пока еще боятся санкций, то, вероятно, нет. Купленный физический товар нужно доставить на адрес проживания, цифровой — привязать к аккаунту в системе. Большинство аккаунтов связаны со страной проживания, и процессинговый центр узнает, кто откуда платил, а это грозит банку санкциями", — ответил Пермяков на вопрос, можно ли будет использовать такие карты для интернет-покупок в зарубежных магазинах.

При этом эксперт считает, что для работы такого "пластика" вряд ли будет создана отдельная компания наподобие НСПК. "Смысла в создании отдельной компании для таких целей, на мой взгляд, нет, так как процессинг за рубежом будет осуществляться на их стороне", — рассуждает он.