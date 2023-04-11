МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. У МТС-банка заблокированы активы за рубежом на 9,6 миллиарда рублей; банк подал заявку на получение лицензии, которая позволит перевести их в российскую юрисдикцию, говорится в финансовой отчетности АФК "Система" за 2022 год. СМИ: в ЕС все еще не знают, где находятся замороженные активы России

"В настоящее время МТС-Банк не может распоряжаться некоторыми активами (остатки на ностро-счетах группы в Южной Корее). Текущая балансовая стоимость заблокированных активов по состоянию на дату выпуска настоящей консолидированной финансовой отчетности составляет 9,6 миллиарда рублей", — говорится в документе.

Банк подал заявку на получение лицензии, которая позволит "перевести остатки по данным счетам в российскую юрисдикцию". Вероятность получения такой лицензии оценивается как высокая, отмечается в отчетности.

В документе АФК "Система" также говорится, что МТС-банк не проводит расчеты в долларах США, турецких лирах, оманских риалах, швейцарских франках и фунтах стерлингов.

"Эффект и возможные последствия введенных против МТС-Банка санкций на деятельность, активы и обязательства группы не могут быть надежно оценены в настоящий момент. Руководство МТС-Банка считает, что принимает надлежащие меры для уменьшения негативных последствий", — добавляется в отчетности.

"МТС банк" — дочерний банк крупнейшего российского оператора мобильной связи МТС (основной акционер МТС — АФК "Система"). В феврале 2023 года США и Великобритания ввели санкции против МТС-банка. А в марте банк сообщил о проблемах с конвертацией долларов для юрлиц, так как из-за санкций США банк-корреспондент временно приостановил расчеты с кредитной организацией в американской валюте.