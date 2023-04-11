СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — ПРАЙМ. Сбербанк откроет первые отделения в республике Крым в Симферополе и Ялте до конца текущего года, заявил глава республики Сергей Аксенов. Сбербанк отчитался о чистой прибыли за первый квартал

"Они (Сбербанк — ред.) сейчас в Симферополе и Ялте первые два отделения откроют. Возле Крымского музыкального театра (расположен в центре Симферополя, на площади Ленина – ред.) будет открыто первое отделение. Модульную конструкцию установят быстро, в этом году. Три-четыре месяца уходит на сборку такой конструкции", — сказал Аксенов журналистам.

Отделения банка затем появятся в Керчи, Евпатории и других городах полуострова, добавил глава республики.

Сбербанк в январе объявил, что начинает работу в Крыму. По последним данным, на полуострове установлено 30 банкоматов банка.