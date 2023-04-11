МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Банк России опубликовал для кредитных организаций единые правила формирования, хранения и применения уникальных "цифровых отпечатков" для идентификации устройства пользователя, с помощью которого совершаются финансовые операции, сообщила пресс-служба регулятора. Полностью уйти от риска токсичных валют не получится, считают в ЦБ

"Банк России опубликовал стандарт про обеспечение безопасности финансовых сервисов с использованием технологии цифровых отпечатков устройств (Device Fingerprint). Он устанавливает для финансовых организаций единые правила формирования, хранения и применения уникальных цифровых отпечатков устройств – набора параметров, позволяющих однозначно идентифицировать устройство пользователя, с помощью которого совершаются банковские и другие финансовые операции", — говорится в сообщении.

За счет стандартизации алгоритма сбора "цифровых отпечатков" устройств финансовые институты смогут эффективнее противодействовать мошенническим операциям, пояснил ЦБ.

"Это позволит им заблаговременно определять устройства и злоумышленников, выявленных ранее при осуществлении подозрительных операций и приостанавливать их совершение в будущем", — отметил регулятор.

Положения стандарта Банка России носят рекомендательный характер, доставили в пресс-службе.