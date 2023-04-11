МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Банк России опубликовал для кредитных организаций единые правила формирования, хранения и применения уникальных "цифровых отпечатков" для идентификации устройства пользователя, с помощью которого совершаются финансовые операции, сообщила пресс-служба регулятора.
"Банк России опубликовал стандарт про обеспечение безопасности финансовых сервисов с использованием технологии цифровых отпечатков устройств (Device Fingerprint). Он устанавливает для финансовых организаций единые правила формирования, хранения и применения уникальных цифровых отпечатков устройств – набора параметров, позволяющих однозначно идентифицировать устройство пользователя, с помощью которого совершаются банковские и другие финансовые операции", — говорится в сообщении.
За счет стандартизации алгоритма сбора "цифровых отпечатков" устройств финансовые институты смогут эффективнее противодействовать мошенническим операциям, пояснил ЦБ.
"Это позволит им заблаговременно определять устройства и злоумышленников, выявленных ранее при осуществлении подозрительных операций и приостанавливать их совершение в будущем", — отметил регулятор.
Положения стандарта Банка России носят рекомендательный характер, доставили в пресс-службе.
https://1prime.ru/banks/20230411/840340055.html
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