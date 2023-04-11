ЦЮРИХ, 11 апр — ПРАЙМ. Руководитель Государственного секретариата Швейцарии по экономике (Seco) Элен Будлигер-Артиеда рассчитывает, что слияние двух крупнейших банков страны – UBS и Credit Suisse (CS) – не приведет к волне сокращений. В Швейцарии начали расследование по факту поглощения Credit Suisse

"Мы надеемся, что волны увольнений не будет. Но если это произойдет, мы будем вынуждены действовать совместно с кантонами", — сказала Будлигер Артиеда в интервью изданию Neue Zürcher Zeitung в ответ на вопрос, каких экономических последствий от слияния двух банков ожидает госсекретариат по экономике.

Глава Seco добавила, что министр экономики Швейцарии Ги Пармелен уже обсуждал эти возможные последствия с представителями кадровых ассоциаций и профсоюзами.

В марте акции банка Credit Suisse обвалились до исторических минимумов. На этом фоне была заключена сделка по "спасательному" выкупу банка другой швейцарской кредитной организацией UBS за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов). При этом Центробанк страны заявил, что Credit Suisse и UBS смогут получить финансовую помощь на сумму до 109 миллиардов франков.