МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. В РФ возбуждено уголовное дело о мошенничестве и воспрепятствовании предпринимательской деятельности после экспроприации активов российского банка на Украине стоимостью более чем в миллиард долларов, сообщил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов. Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи вейпов детям

Название банка официально не раскрывается, но источник, знакомый с материалами дела, уточнил РИА Новости, что речь идет о "дочке" Сбербанка. В речи Иванова из Генпрокуратуры в свою очередь упоминается "один из системообразующих российских банков" и его "дочернее кредитное учреждение на Украине".

"Высокопоставленные должностные лица киевского режима в лице высшего политического руководства страны, желая причинить ущерб интересам РФ, российскому банку, а также гражданам Украины, являющимся его клиентами, на протяжении длительного времени, используя свои управленческие ресурсы и законотворческие возможности, ограничивали деятельность российского банка и его дочернего учреждения на территории страны", — сказал Иванов.

По его словам, банк неоднократно пытался реализовать активы, чтобы предоставить украинским клиентам возможность получать финансовые услуги "без оглядки на политические предпочтения киевского режима". Однако украинские власти, "редко думающие о собственном народе и руководствующиеся исключительно своими алчными интересами, блокировали все такие попытки", подчеркнул представитель Генпрокуратуры.

"Апофеозом этого пренебрежения интересами собственных граждан… стала экспроприация активов кредитной организации, фактически обеспечившая передачу всей собственности дочернего учреждения российского банка в руки украинского олигархата", — пояснил Иванов.

Таким образом, в результате "волюнтаристских и нелегитимных действий киевского режима" российскому банку и его клиентам причинен ущерб, превышающий миллиард долларов, полагает Генпрокуратура.

"Материалы проверки Генеральная прокуратура направила в Следственный комитет, следователями которого принято решение о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 159 (мошенничество) и части 2 статьи 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности). Расследование на контроле Генеральной прокуратуры", — добавил Иванов.