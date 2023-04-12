МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Ипотечный портфель в РФ имеет "нехорошие тенденции" из-за кредитов от застройщиков с рискованными низкими ставками, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Годовая инфляция в России в апреле продолжит снижаться, заявила Набиуллина

"Внутри ипотечного портфеля есть нехорошие тенденции", — сказала она, выступая в Госдуме. Это происходит из-за так называемой ипотеки с кешбэком, ипотеки от застройщиков под 0%, пояснила глава ЦБ.

"Это по сути маркетинг, который маскирует завышение цен на жилье, для заемщиков рискованную ипотеку с низким первоначальным взносом, с залогом по завышенной цене", — сказала Набиуллина.

Она напомнила, что ЦБ принимает меры, чтобы остановить такие "рискованные тенденции в ипотеке".

"Но мы видим, что схема за схемой изобретается, и если это будет продолжаться, нам нужны будут законодательные решения. Мы придем к вам (законодателям — ред.) за вашей помощью для того, чтобы прекращать такие практики, которые по сути дела нагружают людей, за все это платят люди", — заключила она.

Во вторник Банк России сообщил, что ограничит рискованную ипотеку с экстремально низкими ставками: с конца мая по таким ссудам, выданным после 15 марта 2023 года, банкам необходимо будет формировать дополнительные резервы.