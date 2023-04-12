МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. ЦБ РФ поддерживает идею решения проблемы перетока заемщиков в микрофинансовые организации из-за отказов банков: планируется создать специальные потребительские кредиты для высокорискованных заемщиков — это позволит им самим выбрать кредитора, следует из слов представителей регулятора. Набиуллина призвала прекратить использовать антикризисные меры

"Знаю, есть такая инициатива сделать часть заемщиков клиентами банков, а не клиентами микрофинансовых организаций, потому что им банки отказывают, у них более жесткие правила. Ввести такую категорию и особым образом регулировать более рискованных заемщиков. Это требует конкретного обсуждения, мы сейчас в процессе обсуждения", — сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута отметил, что ЦБ поддерживает эту идею.

"Предусмотрено, что будет возможность выделять особую категорию потребительских кредитов для заемщиков с высоким риском, чтобы у них был выбор, где кредитоваться", — сказал он.

Мамута добавил, что регулятор сейчас ведет работу по правильному учету такой идеи в регулировании.