МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Сбербанк зависим от импортных технологий в части "железа", особенно видеокарт для высокопроизводительных вычислений, но по части софта почти полностью получилось уйти от зависимости, заявил глава банка Герман Греф, выступая в Совете Федерации. Греф предупредил о риске появления закрытого клуба стран в области ИИ

"Мы зависим от технологий. В первую очередь это касается hardware, "железа". И наверное, самая критичная позиция — это видеокарты… микроэлектроники для высокопроизводительных вычислений… Практически все проблемы можно решить кроме той, о чем я сказал, это высокопроизводительные карты для искусственного интеллекта", — заявил Греф.

Он отметил, что "Сбер" последние шесть-семь лет вкладывался в то, чтобы "максимально уйти от зависимости от импортных технологий". Это удалось сделать практически по всему спектру деятельности компании "в части создания софта".

"Мы создали собственную уникальную платформу. И внутри нее у нас локализация наших продуктов составляет 100%", — отметил Греф.

Однако и в софте есть некоторые продукты, для локализации которых потребуется еще два-три года. Это, например, такие сложные сложные системы, как SAP (System Analysis and Program Development, программа для управления бизнес-процессами компании). "Но мы уже частично эту проблему решили. SAP очень сложная система… но, думаю, максимум в течение двух лет мы эту тему закроем", — отметил Греф.

Тем не менее "Сбер" стал производить полностью свое программное обеспечение для банкоматов, умных устройств, телевизоров. "Мы даже создали свой компьютер вместе со своей операционной системой. Сегодня в наших офисах мы не поставляем "эпплы", мы полностью сидим полностью на нашей технике", — заключил Греф.