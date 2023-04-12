МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Госдума в ходе пленарного заседания в среду приняла закон, предусматривающий, что перечислять денежное довольствие военнослужащим могут ЦБ РФ и кредитные организации, установленные правительством. Песков: создание реестра военнообязанных исправит бардак в военкоматах

"Законопроектом устанавливается, что финансовое обеспечение личного состава в части перечисления денежного довольствия (денежного содержания), заработной платы и иных выплат осуществляется полевыми учреждениями Банка России или кредитными организациями, определенными правительством Российской Федерации", — сказано в пояснительной записке к документу.

Закон также предоставляется правительству РФ право определять кредитные организации, которые осуществляют перечисление денежного довольствия, из числа организаций, которые отнесены к категории уполномоченных банков.

Согласно пояснительной записке к инициативе, на данный момент 77 кредитных организаций осуществляют перечисление денежных средств военнослужащим и гражданскому персоналу ВС РФ, что "создает предпосылки доступа третьих лиц к персональным данным личного состава, раскрывает принадлежность к Вооруженным силам Российской Федерации".