МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Швейцарские парламентарии в среду возобновили обсуждение плана спасения Credit Suisse после того, как две палаты парламента во вторник не смогли прийти к согласию. В Швейцарии не ждут волны сокращений после слияния UBS и Credit Suisse

Впрочем, голосование по вопросу одобрения 109 млрд швейцарских франков (120,82 млрд долларов), которые правительство включило в план спасения швейцарского банка, преимущественно носит символический характер.

Власти уже пообещали финансовые гарантии, воспользовавшись законом о чрезвычайном положении, чтобы обойти законодательный орган. Это вызвало гнев у политиков.

В то время как верхняя палата швейцарского парламента во вторник одобрила план спасения, его нижняя палата (более крупная) позднее отклонила его.

В среду они вновь проведут голосование, скорректировав меры в надежде достичь консенсуса.

Министра финансов Швейцарии Карин Келлер-Зуттер, выступая сегодня в парламенте, заявила, что законодатели должны подумать, каким финансовым центром Швейцария хочет быть и какой сигнал пошлет миру то, что они отклонят план спасения.

"Какой сигнал вы хотите послать на международном уровне? Надежны ли наши институты? Цените ли вы стабильность финансовых рынков там, где уже есть финансовый центр определенной важности?" — спросила министр финансов в парламенте.

Вынужденный союз, в рамках которого Credit Suisse будет поглощен конкурирующим UBS за 3 млрд швейцарских франков, подкрепленный гарантиями и поддержкой более чем на 250 млрд франков, стал предметом повсеместной критики.

В марте в преддверии слияния использовался швейцарский закон о чрезвычайном положении, в результате чего подкомитет, состоящий из шести членов парламента, одобрил финансовые обязательства от имени законодательного органа. Это вызвало гнев почти у 250 законодателей, которым не дали слова.

Келлер-Зуттер, выступая перед голосованием, признала факт неудовольствия.

"Я чувствовала гнев, неудовольствие и иногда некоторую беспомощность", — сказала министр. По ее словам, слияние традиционных конкурентов Credit Suisse и UBS является не вынужденным союзом, а благоприятной возможностью.