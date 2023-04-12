МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Банкротство банков в США еще не закончилось, однако вкладчики от этого не пострадают, заявил известный американский инвестор и миллиардер Уоррен Баффет. Конгресс запросил у банков финансовую документацию семьи Байдена

"Банкротство банков еще не прошло, однако кризиса у вкладчиков не было. Банки разоряются. Но вкладчики не пострадают", — сказал он в интервью каналу СNBC.

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта — аналогичного нью-йоркского Signature Bank.

Баффет отметил, что в этот период стали известные некоторые "глупые" вещи, к которым банки периодически бывают склонны, в том числе "несоответствие активов и обязательств, а также сомнительное ведение бухгалтерии".

"Расходы FDIC (Федеральная корпорация страхования вкладов США — ред.) несут банки. Банки никогда не стоили федеральному правительству ни цента. Общественность этого не понимает. Никто не потеряет деньги из депозитов в американских банках… Не нужно из глупого решения менеджеров создавать панику среди всего населения Соединенных Штатов относительно того, за что им переживать не нужно", — добавил миллиардер.

Он также подчеркнул, что банкам крайне важно сохранять доверие общественности, и они могут потерять его в считанные секунды, о чем свидетельствуют последние события.