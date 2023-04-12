ЦЮРИХ, 12 апр — ПРАЙМ. Предложение правительства Швейцарии предоставить кредитные гарантии на 109 миллиардов франков (120 миллиардов долларов) в рамках "спасения" банка Credit Suisse (CS) не нашло достаточной поддержки в парламенте страны, однако это решение не повлияет на процесс поглощения CS. Власти Швейцарии возобновили обсуждение плана спасения Credit Suisse

В середине марта стоимость акций Credit Suisse на бирже обвалилась на четверть. Центробанк Швейцарии сообщил, что крупнейший банк страны UBS приобретает оказавшийся в кризисной ситуации Credit Suisse за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов). А правительство Швейцарии сообщило о решении выделить 110 миллиардов долларов центробанку страны для покрытия кредитов, предоставленных Credit Suisse. Ещё 10 миллиардов долларов планируется предоставить UBS на покрытие убытков, связанных с поглощением Credit Suisse.

Во вторник Совет кантонов (нижней палаты парламента) утвердил гарантии на предоставление указанных 120 миллиардов долларов. Но депутаты Национального совета (верхней палаты), напротив, не поддержали предложение правительства страны. Дебаты в Нацсовете продолжались более пяти часов, а голосование состоялось уже ночью.

Затем этот вопрос вновь поступил на рассмотрение Совета кантонов, который снова поддержал предоставление гарантий, а также принял инициативу, направленную на минимизацию для швейцарской экономики рисков, связанных с крупными, "системно значимыми" банками. Однако позднее Национальный совет не поддержал и этом предложение – 103 депутата проголосовали против, 71 – за, восемь воздержались.

При этом решение парламента не будет иметь последствий для слияния банков UBS и Credit Suisse, поскольку правительство уже одобрило предоставление кредитов в соответствии с законодательством о чрезвычайных ситуациях.

Во вторник, выступая на заседании Совета кантонов, президент Швейцарии Ален Берсе заявил, что правительству страны было известно о "критическом положении" Credit Suisse с осени прошлого года. По его словам, в течение многих лет банк испытывал трудности из-за нестабильного управления.