МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг для государственной корпорации развития ВЭБ.РФ на уровне "AAA(RU)" со стабильным прогнозом, сообщается на сайте агентства. АКРА подтвердило кредитный рейтинг Совкомбанка

"Кредитный рейтинг ВЭБ.РФ находится на уровне кредитного рейтинга финансовых обязательств Правительства Российской Федерации по национальной шкале, что обусловлено очень высокой вероятностью оказания ВЭБ.РФ экстраординарной поддержки правительством. Собственная кредитоспособность ВЭБ.РФ не является фактором, влияющим на его кредитный рейтинг", — говорится в сообщении.

В рейтинге отмечается очень высокая степень поддержки от государства, в первую очередь, по причине исключительности реализуемых ВЭБ.РФ функций, исполнения важной роли на рынке финансовых услуг и наличия законодательно закрепленных обязательств по предоставлению финансовой поддержки от государства.

Агентство отмечает, что в настоящее время отсутствует возможность передачи функций ВЭБ.РФ другим государственным или частным организациям. По мнению АКРА, в текущих условиях, в том числе санкционного давления, роль ВЭБ.РФ в части поддержки российской экономики становится более значимой, а финансовые показатели деятельности ВЭБ.РФ будут зависеть от объемов финансирования проектов общегосударственного значения и уровня компенсации по ним со стороны государства.

Уточняется, что к понижению рейтинга может привести существенное снижение уровня системной значимости ВЭБ.РФ для экономики страны. Повышение же рейтинга может быть обусловлено повышением системной значимости банка для государства и значительным расширением его функционала.