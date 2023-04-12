ООН, 12 апр — ПРАЙМ. ООН ведет обсуждения с людьми, которые отвечают за SWIFT, по поводу переподключения российских банков к системе в рамках выполнения продуктовой сделки, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. Доля юаня в международных расчетах через SWIFT достигла максимума с ноября

"То, что ряд российских финансовых институтов, если не все они, не в системе SWIFT, усложняет ситуацию. И мы ведем обсуждения с людьми, которые отвечают за SWIFT, с европейцами и другими по этому поводу", — сказал Дюжаррик.

"В некоторый вопросах у нас есть власть – немного, но есть. Этот не тот вопрос. У генсека нет власти над SWIFT, у него нет власти над странами-членами, которые ввели односторонние санкции, у него нет власти над страховыми компаниями, компаниями по доставке. Он не может указывать им, что делать", — добавил он.

По его словам, ООН пытается собрать группу людей, некоторые из которых являются членами торговых ассоциаций, представителями частного бизнеса, правительств, Евросоюза, чтобы убедиться, что меморандум о взаимопонимании выполняется. "Но у нас нет полномочий делать то, что должны делать те, у кого есть полномочия", — добавил он.

Ранее Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней – до 18 мая. Постпред РФ при ООН Василий Небензя в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что "рассмотрение российской стороной дальнейшего продления черноморской зерновой инициативы после указанной даты будет возможным лишь в зависимости от достижения ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между РФ и Секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки".

В частности, по словам Небензи, должны быть решены следующие проблемы: подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, возобновление поставок в Россию сельхозтехники, снятие ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей, возобновление работы аммиачного трубопровода "Тольятти-Одесса", разблокировка счетов и финансовой деятельности российских компаний по производству удобрений.

Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.