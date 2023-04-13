МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило рейтинг Райффайзенбанка на максимальном уровне — "AAA(RU)" — со стабильным прогнозом, сообщается на сайте агентства. Райффайзенбанк опроверг прекращение подключения зарплатных карт

"АКРА подтвердило кредитный рейтинг АО "Райффайзенбанк" на уровне AAA(RU), прогноз "стабильный"… Подтверждение кредитного рейтинга АО "Райффайзенбанк" отражает сохранение оценки собственной кредитоспособности (ОСК) на уровне AAA, что определяется высокими оценками бизнес-профиля, достаточности капитала, риск-профиля, а также фондирования и ликвидности", — говорится в сообщении.

Также уточняется, что АКРА снижает оценку степени потенциальной экстраординарной поддержки с высокой до средней, учитывая заявления материнского банка о намерениях и далее сокращать присутствие в РФ. Также на снижение оценки повлияло заявление о планах продолжить работу над различными вариантами изменения структуры собственности Райффайзенбанка.

Агентство также отмечает, что, принимая во внимание высокую оценку собственной кредитоспособности и возможность учета в кредитном рейтинге системной значимости банка для стабильности функционирования российской финансовой системы, снижение оценки поддержки не оказывает влияния на его рейтинг.

По оценке аналитиков, степень получения высокой поддержки со стороны ключевого акционера снижена с высокой до средней ввиду заявлений о разработке вариантов продажи Райффайзенбанка или иного выведения его из состава группы.

Тем не менее, пока эти намерения не реализовались, АКРА считает, что заинтересованность материнского банка в финансировании, а также в осуществлении вливания капитала в случае необходимости сохраняется: Райффайзенбанк и материнский банк функционируют под единым брендом — несостоятельность первого будет прямо ассоциироваться с группой.