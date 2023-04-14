МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Власти Демократической Республики Конго (ДРК) изучают возможность внедрения российской платежной системы "Мир" в стране, заявил РИА Новости посол ДР Конго в РФ Иван Вангу Нгимби. Посол Кубы выразил надежду на использование карты "Мир" в стране с лета

По словам руководителя дипмиссии, идею об использовании платежной системы "Мир" предложил один из российских частных банков после возникших проблем с денежными переводами из-за западных санкций.

"Мы направили это предложение конголезским властям, которые обсуждают этот вопрос с Центральным банком и заинтересованными органами", — заявил посол.

Дипломат также отметил, что после наложения санкций со стороны Запада на РФ посольство ДР Конго в России сталкивается с трудностями в банковских операциях и не может получить деньги на выплату зарплаты сотрудникам посольства. Также, по его словам, родители обучающихся в России конголезских студентов не могут отправить им деньги.