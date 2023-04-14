В Конго изучают возможность внедрения платежной системы "Мир"
Посол Нгимби: власти Конго изучают возможность внедрения платежной системы "Мир"
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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Власти Демократической Республики Конго (ДРК) изучают возможность внедрения российской платежной системы "Мир" в стране, заявил РИА Новости посол ДР Конго в РФ Иван Вангу Нгимби.
По словам руководителя дипмиссии, идею об использовании платежной системы "Мир" предложил один из российских частных банков после возникших проблем с денежными переводами из-за западных санкций.
"Мы направили это предложение конголезским властям, которые обсуждают этот вопрос с Центральным банком и заинтересованными органами", — заявил посол.
Дипломат также отметил, что после наложения санкций со стороны Запада на РФ посольство ДР Конго в России сталкивается с трудностями в банковских операциях и не может получить деньги на выплату зарплаты сотрудникам посольства. Также, по его словам, родители обучающихся в России конголезских студентов не могут отправить им деньги.
https://1prime.ru/banks/20230414/840368034.html
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