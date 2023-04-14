МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Уходящий в отставку президент Всемирного банка Дэвид Малпасс стал допускать политизированные высказывания под жесточайшим давлением западных акционеров международной организации, заявил РИА Новости исполнительный директор по России и Сирии в Группе Всемирного банка Роман Маршавин. "Траст" выставил на торги 90 процентов акций банка "Точка"

"К сожалению, в прошлом году тон президента Группы Всемирного банка изменился под жесточайшим давлением западных акционеров банка, и в публичных заявлениях Малпасс стал допускать политизированные высказывания, что неприемлемо для международного чиновника такого уровня", — отметил он.

При этом Маршавин, высказывая в интервью личное мнение, которое может не отражать официальную позицию Группы Всемирного банка и входящих в нее институтов, напомнил, что свой первый зарубежный визит после пандемии коронавируса в июне 2021 года Малпасс совершил именно в Москву, а затем выступил в качестве главного гостя на церемонии открытия ПМЭФ.

"Этот визит стал по-настоящему прорывным, поскольку до этого официальных визитов глав Всемирного банка в Россию не было на протяжении целого десятилетия", — добавил он и подчеркнул, что данное решение характеризует Малпасса "как смелого руководителя, с большим уважением относящегося к нашим предложениям и точке зрения".

Для Малпасса нынешняя весенняя конференция Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ) станет последней. Уже в мае, как ожидается, на эту должность заступит новый глава организации, которым — в отсутствии любых альтернативных кандидатов — станет ставленник США, бывший глава Mastercard Аджай Банга.