Банкир рассказал об участии России в реформе Всемирного банка
Директор от РФ Маршавин : Россия активно участвует в обсуждении реформы Всемирного банка
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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Россия активно участвует в обсуждении реформы Всемирного банка, сообщил РИА Новости исполнительный директор по РФ и Сирии в Группе Всемирного банка Роман Маршавин.
"Мы активно участвуем в недавно начавшемся процессе обсуждения реформы Всемирного банка – так называемой эволюционной дорожной карты", — сообщил он.
Маршавин, высказывая в интервью личное мнение, которое может не отражать официальную позицию Группы Всемирного банка и входящих в нее институтов, отметил, что банк остается одной из немногих платформ, где до сих пор "возможен полноценный диалог по самому широкому кругу тем международного развития".
В частности, сотрудники российской дирекции за 2022 год провели несколько сотен встреч с представителями других стран и менеджмента банка, ответственными за подготовку или реализацию проектов, аналитических материалов и ключевых экономических докладов.
"Работы у дирекции в штаб-квартире банка не убавилось — скорее наоборот", — заключил он.
https://1prime.ru/banks/20230414/840368619.html
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