МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Россия активно участвует в обсуждении реформы Всемирного банка, сообщил РИА Новости исполнительный директор по РФ и Сирии в Группе Всемирного банка Роман Маршавин. Всемирный банк призвали вернуться в конструктивный режим работы

"Мы активно участвуем в недавно начавшемся процессе обсуждения реформы Всемирного банка – так называемой эволюционной дорожной карты", — сообщил он.

Маршавин, высказывая в интервью личное мнение, которое может не отражать официальную позицию Группы Всемирного банка и входящих в нее институтов, отметил, что банк остается одной из немногих платформ, где до сих пор "возможен полноценный диалог по самому широкому кругу тем международного развития".

В частности, сотрудники российской дирекции за 2022 год провели несколько сотен встреч с представителями других стран и менеджмента банка, ответственными за подготовку или реализацию проектов, аналитических материалов и ключевых экономических докладов.

"Работы у дирекции в штаб-квартире банка не убавилось — скорее наоборот", — заключил он.