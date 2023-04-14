Директор от РФ оценил объективность Всемирного банка по отношению к России
Директор от РФ: Всемирный банк демонстрирует "предвзятость пессимизма" к экономике России
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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Всемирный банк демонстрирует "предвзятость пессимизма" по отношению к оценке перспектив развития экономики России, заявил РИА Новости исполнительный директор по Российской Федерации и Сирии в Группе Всемирного банка Роман Маршавин.
"У экономистов банка в ходу такой термин – "предвзятость оптимизма" – стремление переоценивать темпы развития в долгосрочной перспективе… Хотя в оценках темпов роста российской экономики банк, как может показаться, чаще демонстрирует, скорее, предвзятость пессимизма", — сообщил он.
Маршавин добавил, что российские эксперты стараются отслеживать подобные тенденции и вести диалог с экономистами международной организации.
"Если внимательно посмотреть на динамику прогнозов, банк все же старается корректировать свои оценки, если видит их несоответствие реальности", — заключил он, высказывая в интервью личное мнение, которое может не отражать официальную позицию Группы Всемирного банка и входящих в нее институтов.
https://1prime.ru/banks/20230414/840369246.html
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