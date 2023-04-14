МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Один из крупнейших банков ОАЭ Emirates NBD начал блокировать инвестиционные счета россиян, сообщил Forbes. Всемирный банк обеспокоился состоянием финансового сектора США

"Банк начнет переводить активы россиян на отдельные счета, куда будут попадать все выплаты по принадлежащим им ценным бумагам. Вывести средства с этих счетов россияне не смогут", — говорится в публикации.

Специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова выразила уверенность, что свою роль сыграло глобальное администрирование санкционного режима со стороны Вашингтона. По ее мнению, даже ОАЭ приходится подстраиваться под них.

Юрист также подчеркнула, что мера со стороны Emirates NBD связана с введением блокирующих санкций в отношении некоторых российских банков и брокеров.

"Ограничения ввели из-за директивы Евросоюза. Они не распространяются на резидентов ЕС, Европейской экономической зоны или Швейцарии, но под них подпадают резиденты ОАЭ", — заключил Forbes.