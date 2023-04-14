Райффайзенбанк назвал причину снятия своих вывесок в Москве
Райффайзенбанк объяснил снятие своих вывесок в Москве текущей потребностью в узнаваемости
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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Райффайзенбанк объяснил снятие ряда вывесок с изображением своего бренда с московских крыш уровнем текущей потребности в узнаваемости банка, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Ранее в пятницу в СМИ появилась информация, что в Москве с некоторых зданий начали снимать вывески Райффайзенбанка. Так, например, их демонтировали со здания на Калужской площади столицы.
"Ориентируясь на актуальные потребности в поддержке узнаваемости бренда банка, мы приняли решение на данном этапе не пролонгировать контракты на размещение части крышных конструкций", — пояснили в банке.
Райффайзенбанк — "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года. Raiffeisen Bank International в настоящее время рассматривает возможные варианты будущего для российской "дочки", в том числе выход из ее капитала.
https://1prime.ru/banks/20230414/840376532.html
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