МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Райффайзенбанк объяснил снятие ряда вывесок с изображением своего бренда с московских крыш уровнем текущей потребности в узнаваемости банка, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе кредитной организации. Райффайзенбанк повысит стоимость смс-уведомлений

Ранее в пятницу в СМИ появилась информация, что в Москве с некоторых зданий начали снимать вывески Райффайзенбанка. Так, например, их демонтировали со здания на Калужской площади столицы.

"Ориентируясь на актуальные потребности в поддержке узнаваемости бренда банка, мы приняли решение на данном этапе не пролонгировать контракты на размещение части крышных конструкций", — пояснили в банке.

Райффайзенбанк — "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года. Raiffeisen Bank International в настоящее время рассматривает возможные варианты будущего для российской "дочки", в том числе выход из ее капитала.