МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Райффайзенбанк продолжит сокращать объемы кредитования и валютных операций в России, что приведет к сокращению размера платежного бизнеса ее материнской структуры Raiffeisen Bank International (RBI), сообщили в пресс-службе RBI. Райффайзенбанк назвал причину снятия своих вывесок в Москве

"После решения RBI Group о дальнейшем сокращении своей деловой активности в России "Райффайзенбанк Россия" продолжит сокращать кредиты клиентам и сокращать общий объем обрабатываемых операций в иностранной валюте. Это приведет к сокращению размера платежного бизнеса RBI Group", — заявили в банке.

Райффайзенбанк — "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года. Raiffeisen Bank International в настоящее время рассматривает возможные варианты будущего для российской "дочки", в том числе выход из ее капитала.