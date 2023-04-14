МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг АО "Тинькофф Банк" до уровня "А+(RU)" со стабильным прогнозом, а также подтвердило кредитный его субординированных еврооблигаций, сообщается на сайте агентства. "Тинькофф" отменил плату за входящие международные переводы для физлиц

"Повышение кредитного рейтинга АО "Тинькофф Банк" отражает последовательное усиление позиций банка в финансовой системе РФ, что связано, в частности, с ролью банка на рынке средств физлиц и увеличением его доли в общем объеме данных средств… Оценка собственной кредитоспособности обусловлена адекватным бизнес-профилем, сильным уровнем достаточности капитала, удовлетворительным риск-профилем, а также адекватной позицией по фондированию и ликвидности", — говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что адекватная оценка бизнес-профиля отражает сильную франшизу банка в сфере необеспеченного потребительского кредитования в России, а также в целом уверенные позиции в сегменте банковского обслуживания. Реализованная бизнес-модель способствовала достаточно успешному преодолению кредитной организацией вызовов 2022 года. При значительном снижении темпов роста кредитования в прошлом году, АКРА ожидает, что по мере стабилизации операционной среды кредитная организация будет активно наращивать объем операций, сохраняя акцент на необеспеченном кредитовании.

Кроме того, адекватная позиция по фондированию и ликвидности обусловлена большим объемом ликвидных активов, позволяющим с запасом выдерживать ожидаемые оттоки денежных средств на горизонте до 90 дней. Кроме того, включение "Тинькофф Банка" в число системно значимых кредитных организаций дает ему широкий доступ к предоставляемой Банком России ликвидности, при этом банк не использует данный ресурс. Сбалансированность активов и пассивов кредитной организации на более длительных сроках погашения также является высокой, сообщает агентство.

По мнению АКРА, к негативному рейтинговому изменению может привести уменьшение показателей достаточности капитала при сохранении тенденции к снижению операционной эффективности, значительное ухудшение качества кредитного портфеля с последующим давлением на прибыль и капитал банка, а также ухудшение позиции банка по показателям ликвидности.

К позитивному же рейтинговому действию — стабилизация темпов роста кредитного портфеля и устойчиво низкие показатели просроченной задолженности при повышении уровня их резервного покрытия, рост доли обеспеченных кредитов в портфеле и дальнейшее повышение объема операций банка в масштабах финансовой системы РФ, ведущее к росту его системной значимости.