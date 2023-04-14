МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг АО "Тинькофф Банк" до уровня "А+(RU)" со стабильным прогнозом, а также подтвердило кредитный его субординированных еврооблигаций, сообщается на сайте агентства.

Тинькофф Банк

"Тинькофф" отменил плату за входящие международные переводы для физлиц

"Повышение кредитного рейтинга АО "Тинькофф Банк" отражает последовательное усиление позиций банка в финансовой системе РФ, что связано, в частности, с ролью банка на рынке средств физлиц и увеличением его доли в общем объеме данных средств… Оценка собственной кредитоспособности обусловлена адекватным бизнес-профилем, сильным уровнем достаточности капитала, удовлетворительным риск-профилем, а также адекватной позицией по фондированию и ликвидности", — говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что адекватная оценка бизнес-профиля отражает сильную франшизу банка в сфере необеспеченного потребительского кредитования в России, а также в целом уверенные позиции в сегменте банковского обслуживания. Реализованная бизнес-модель способствовала достаточно успешному преодолению кредитной организацией вызовов 2022 года. При значительном снижении темпов роста кредитования в прошлом году, АКРА ожидает, что по мере стабилизации операционной среды кредитная организация будет активно наращивать объем операций, сохраняя акцент на необеспеченном кредитовании.

Кроме того, адекватная позиция по фондированию и ликвидности обусловлена большим объемом ликвидных активов, позволяющим с запасом выдерживать ожидаемые оттоки денежных средств на горизонте до 90 дней. Кроме того, включение "Тинькофф Банка" в число системно значимых кредитных организаций дает ему широкий доступ к предоставляемой Банком России ликвидности, при этом банк не использует данный ресурс. Сбалансированность активов и пассивов кредитной организации на более длительных сроках погашения также является высокой, сообщает агентство.

По мнению АКРА, к негативному рейтинговому изменению может привести уменьшение показателей достаточности капитала при сохранении тенденции к снижению операционной эффективности, значительное ухудшение качества кредитного портфеля с последующим давлением на прибыль и капитал банка, а также ухудшение позиции банка по показателям ликвидности.

К позитивному же рейтинговому действию — стабилизация темпов роста кредитного портфеля и устойчиво низкие показатели просроченной задолженности при повышении уровня их резервного покрытия, рост доли обеспеченных кредитов в портфеле и дальнейшее повышение объема операций банка в масштабах финансовой системы РФ, ведущее к росту его системной значимости.