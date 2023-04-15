ДОХА, 15 апр — ПРАЙМ. Один из крупнейших банков ОАЭ Emirates NBD отказался прокомментировать информацию о блокировке инвестиционных счетов россиян, банковский источник сказал РИА Новости, что решение не связано с политикой банка. Всемирный банк обеспокоился состоянием финансового сектора США

В пятницу издание Forbes сообщило, что российские клиенты Emirates NBD начали получать письма с предупреждением о переводе их активов на отдельно сгенерированные счета, куда будут поступать все выплаты по принадлежащим им ценным бумагам, размещенным на фондовом рынке Евросоюза. При этом у граждан России не будет доступа к этим счетам, поэтому вывести средства они не смогут.

"У нас нет комментариев по этому поводу", — сказали в пресс-службе банка.

В свою очередь осведомленный банковский источник разъяснил РИА Новости, что "это решение не имеет отношения к политике Emirates NBD, поскольку в случае с выплатами по размещенным в зоне евро ценным бумагам на личные счета российских граждан банк лишь выступает в роли посредника, а решения о возврате средств принимают европейские депозитарии, такие как Clearstream". Юрист посоветовал россиянам забрать деньги из швейцарских банков

"Проще говоря, банку дали деньги, чтобы вложить в ценные бумаги на европейском рынке, он это сделал, а, когда клиенты захотели продать их и вернуть средства, европейские лицензированные участники рынка ценных бумаг отказались это сделать в соответствии с политикой, действующей в еврозоне. Но такие решения распространяются на любые банки в любой стране, а не только на NBD, который, видимо, пытается как-то сопротивляться этим ограничениям", — отметил источник.

В феврале 2022 года европейские депозитарии Clearstream и Euroclear ввели ограничения против центрального депозитария России — "Национального расчетного депозитария", что привело к заморозке части ценных бумаг российских инвесторов, выплат дивидендов и купонов.