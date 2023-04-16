МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Россияне повысили траты по кредитным картам без просроченной свыше 90 дней задолженности до пятилетнего максимума: в феврале они стали тратить более трети от доступного лимита, подсчитали для РИА Новости в компании "Скоринг бюро". Назван курс рубля, который разорвет российский бюджет

"Средняя утилизация (доля используемого лимита — ред.) по итогам февраля 2023 года по кредитным картам без просрочки составляет 35,2%, что на 3,3 процентного пункта выше показателя за аналогичный период предыдущего года. Достигнутый уровень утилизации является максимальным за последние пять лет", — говорится в исследовании.

Отмечается, что показатель рассчитан только по тем кредитным картам, по которым нет просроченной задолженности свыше 90 дней, так как именно эта категория карт демонстрирует максимальную утилизацию на уровне более 90% и тем самым "тянет" общий показатель вниз.

Гендиректор компании Олег Лагуткин отметил, что показатель является низко волатильным. "Поэтому вряд ли в ближайшие месяцы можно ожидать каких-то значимых его изменений. Скорее всего, показатель закрепится на уровне 34-36%", — считает он.

Средний лимит по кредитным картам в феврале текущего года составил рекордные 92,03 тысячи рублей, что больше показателя годом ранее на 8,6%, сообщало в начале апреля РИА Новости со ссылкой на "Скоринг бюро".