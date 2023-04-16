МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по потребкредитам в крупнейших российских банках сейчас составляет почти 31%, что больше минимально гарантированной ставки по вкладам в 6,2 раза, подсчитало РИА Новости на основании данных с сайтов кредитных организаций; аналитики объяснили агентству такую ситуацию желанием банков поддержать свои процентные доходы и застраховаться от конъюнктурных рисков. Средняя ставка по ипотеке в России достигла 8,3 процента

ПОТРЕБЫ УШЛИ В ОТРЫВ

Средняя максимальная ставка по кредитам наличными в российских системно значимых банках (СЗКО) без учета акций и страховок достигла около 30,9%, что больше ключевой ставки в 4,1 раза или на 23,4 процентного пункта.

Одновременно минимальная стоимость вкладов находится заметно ниже "ключа": в среднем россияне могут оставить сбережения в крупнейших банках под гарантированные 4,96%, тогда как ключевая ставка сейчас составляет 7,5%. При этом у некоторых банков ставки по "длинным" вкладам заметно выше "коротких" и могут достигать 8%.

При этом, согласно данным Банка России, разница между средней ставкой по кредитам и вкладам до года составляет 3,57 раза — 19,13% против 5,36% соответственно. А разрыв между стоимостью кредитов и вкладов свыше года в два раза меньше — 1,76 раза (12,45% против 7,06%).

Эксперты нашли несколько объяснений подобному расхождению в ставках. Во-первых, как объясняет младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Анатолий Перфильев, основные доходы банков — это чистые процентные доходы, которые рассчитываются как разница между полученными процентами по кредитам и расходами по привлечённым средствам. Поэтому банки держут ставки высокими.

С ним согласен персональный брокер "БКС Мир инвестиций" Никита Гуллер, который считает, что банки вынуждены держать высокими ставки по кредитам для снижения рисков невыплат по ним. Директор группы финансовых институтов АКРА Ирина Носова отмечает, что банки в своей кредитной политике стали больше ориентироваться на свою статистику дефолтов, качество обслуживания долга и закладывать в ставку процент, компенсирующий риски кредитора.

СКРОМНАЯ ИПОТЕКА

В то же время в крупнейших банках максимальная стоимость ипотеки в среднем составляет 12,8%, что больше показателя по вкладам в 2,6 раза. При расчете учитывались жилищные кредиты на 10 миллионов рублей с минимальным первым взносом и с учетом страхования жизни и здоровья, но без дополнительных скидок.

"Исходя из этой логики, кредитные организации поддерживают ставки по ипотеке на более высоком уровне нежели ключевая ставка", — объясняет Перфильев.

При этом, согласно данным Банка России, средняя ставка по ипотечным кредитам в стране в феврале находилась на уровне 8,05% (5,21% — на новостройки и 10,1% — остальные). Таким образом, в среднем по рынку разрыв между ипотекой и долгосрочными вкладами составляет лишь 0,99 процентного пункта.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий объясняет более скромный разрыв между ипотекой и вкладами "рыночной конъюнктурой". "С помощью ключевой ставки ЦБ управляет краткосрочными ставками – "ближним концом" кривой бескупонной доходности. А "дальний конец" этой кривой, соответствующий долгосрочным ставкам, ходит сам по себе, как ему заблагорассудится, под влиянием рыночной конъюнктуры", — сказал Осадчий.

Рынок ОФЗ упоминает и Гуллер, который обращает внимание на то, что доходность дальних выпусков ОФЗ значительно выше текущей ключевой ставки в 7,5%. Например, доходность трехлетних выпусков составляет 9%, а пятилетних — более 10%.

"Такие ставки по ОФЗ давят на ставки по кредитам, и банки не видят смысла выдавать деньги под более низкие ставки обычным заемщикам. Из-за этого ставки по кредитам находятся существенно выше ключевой ставки", — заключил эксперт.