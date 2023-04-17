МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Центральные банки вновь начали сокращать международные резервы: после трех месяцев роста в феврале активы упали на 276,4 миллиарда долларов, следует из расчетов РИА Новости на основе данных национальных центробанков. Крупнейшими держателями золотовалютных резервов по-прежнему остаются Китай, Япония, Швейцария, Россия и Индия. Центробанк повысил оценку оттока капитала из России

Согласно расчетам агентства, центральные банки по итогам февраля уменьшили резервы на 276,4 миллиарда долларов — до 12,852 триллиона долларов. При этом до этого три месяца резервы увеличивались: в ноябре — на 356,5 миллиарда долларов, в декабре — на 193,1 миллиарда долларов, а в январе — на 148,7 миллиарда долларов.

Сильнее всего в конце зимы сократили резервы Китай (на 56,6 миллиарда долларов), Швейцария (на 31,9 миллиарда долларов) и Франция (на 24,3 миллиарда долларов). Также существенно сократили вложения в золотовалютные резервы Япония (на 24,2 миллиарда долларов) и Россия (на 22,8 миллиарда долларов). В топ-10 также вошли Индия, Германия, Таиланд, Италия и Турция.

В то же время 26 стран увеличивали вложения в иностранные активы, значительнее всего они выросли у Кувейта (на 4,1 миллиарда долларов), Сингапура (на 2,4 миллиарда долларов) и Новой Зеландии (1,98 миллиарда долларов). В остальных государствах прирост составил менее 1 миллиарда долларов.

Несмотря на эти изменения, топ-5 экономик по объему международных резервов остались прежними. Лидерство сохраняет Китай с показателем в 3,315 триллиона долларов, на втором месте — Япония с 1,226 триллиона долларов, на третьем — Швейцария с 898,2 миллиарда долларов. Россия сохранила за собой четвертое место с показателем в 574,2 миллиарда долларов, Индия осталось пятой с активами в 560,9 миллиарда долларов.

В десятку по-прежнему входят Саудовская Аравия (452,6 миллиарда долларов), Гонконг (429,1 миллиарда долларов), Южная Корея (425,3 миллиарда долларов) и Бразилия (328,1 миллиарда долларов). Единственным изменением в десятке крупнейших держателей иностранных резервов стал Сингапур, который с активами в 294,1 миллиарда долларов вытеснил Германию с десятого места.