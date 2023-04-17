БАНГИ, 17 апр — ПРАЙМ. Открытие филиала Нового банка развития БРИКС в Центральноафриканской республике (ЦАР) будет логичным шагом после планируемого создания регионального представительства этой организации в столице Банги, заявила РИА Новости министр торговли и промышленности ЦАР Леа Мбуа Думта.

Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования лидеров БРИКС.

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"Мы ранее договорились основать региональное представительство группы БРИКС в столице Банги, будет логично, если мы также откроем филиал банка БРИКС", — прокомментировала министр перспективы открытия филиала Нового банка развития БРИКС в стране.

Говоря о сроках реализации этих планов, министр выразила надежду на работу "в темпе". "Мы должны работать в этом направлении и учиться работать быстро, поскольку, честно говоря, мы привыкли работать медленно. В ходе визита делегации БРИКС нам действительно понравилось работать с ними, мы хотим сохранить этот темп", — отметила она.

Глава ведомства отметила, что в ходе последнего визита делегации БРИКС в Банги стороны договорились о реализации семи совместных проектов. Обсуждался в том числе один из важнейших — в сфере энергетики, поскольку, по ее словам, развитие промышленности в стране невозможно в отрыве от этой сферы.

Представитель западной и центральной Африки в экономическом блоке Ахуа Дон Мелло заявил ранее РИА Новости по итогам визита делегации БРИКС в Банги на минувшей неделе, что группа БРИКС отобрала для финансирования в ЦАР семь проектов в различных областях. По его словам, финансирование будет выделено на проекты в области энергетики, инфраструктуры, железной дороги, реновации города Банги и ряд других направлений.

Ранее в январе премьер-министр ЦАР Феликс Молуа сообщил РИА Новости, что намерен изучить возможности развития сотрудничества с БРИКС. Премьер напомнил, что скоро БРИКС откроет свою региональную штаб-квартиру в столице ЦАР городе Банги, однако конкретная дата пока не намечена.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще целый ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. В 2023 году в БРИКС председательствует Южно-Африканская Республика.