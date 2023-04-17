БАНГИ, 17 апр — ПРАЙМ. Министерство торговли и промышленности Центральноафриканской республики (ЦАР) позитивно оценило создание совместного ирано-африканского банка для проведения взаиморасчетов в национальных валютах, аналогичного с Ираном, заявила РИА Новости глава ведомства Леа Мбуа Думта. Отказ от доллара: мир постепенно переходит к расчетам в нацвалютах

Министр указывала, что планы Тегерана основать совместный ирано-африканский банк для проведения взаиморасчетов в национальных валютах позволят реализовать множество проектов, в том числе в сельскохозяйственном секторе.

"Как вы знаете, возможности ЦАР в банковской сфере ограничены — у нас нет банков развития, есть только базовые банки, не имеющие инвестиционного потенциала для финансирования проектов в государственном или частном секторах", — пояснила глава ведомства. По ее словам, это мешает в том числе развитию экономического сотрудничества с другими странами.

Министр также позитивно высказалась по поводу возможности создания в ЦАР аналогичного банка совместно с Россией.

"Россия не может стоять сложа руки, наблюдая страдания другой страны, и всегда поможет найти решение проблем. Она внесет свой вклад в развитие нашей страны", — сказала Думта в ответ на вопрос о перспективе появления подобного банка.

В начале марта Иран подписал 20 многосторонних и двусторонних соглашений и договоров о сотрудничестве со странами Западной Африки. Позднее иранские власти сообщили, что рассматривают возможность создать совместный ирано-африканский банк для проведения взаиморасчетов в национальных валютах. По мнению вице-президента Ирана по экономическим вопросам Мохсена Резаи, создание такого банка будет хорошим началом развития отношений и выведет доллар и евро из торговых сделок.