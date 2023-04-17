2023-04-17T14:34:02+03:00
2023-04-17T14:34:02+03:00
2023-04-17T14:34:02+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20230417/840396163.html
ЦБ назвал удовлетворенный спрос банков на аукционе месячного репо
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Удовлетворенный спрос банков на аукционе месячного репо составил 851,476 миллиарда рублей, следует из материалов ЦБ РФ. Ставка отсечения на аукционе составила 7,6% годовых,... ПРАЙМ, 17.04.2023
банки, финансы, новости, россия, центробанк, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Удовлетворенный спрос банков на аукционе месячного репо составил 851,476 миллиарда рублей, следует из материалов ЦБ РФ.
Ставка отсечения на аукционе составила 7,6% годовых, средневзвешенная ставка — также 7,6%. Дата исполнения первой части сделок — 19 апреля, второй части — 17 мая.
Объем заключенных сделок составил 851,476 миллиарда рублей.