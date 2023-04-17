МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Удовлетворенный спрос банков на аукционе месячного репо составил 851,476 миллиарда рублей, следует из материалов ЦБ РФ. Минфин разместил на аукционе ОФЗ на 5,1 миллиарда рублей

Ставка отсечения на аукционе составила 7,6% годовых, средневзвешенная ставка — также 7,6%. Дата исполнения первой части сделок — 19 апреля, второй части — 17 мая.

Объем заключенных сделок составил 851,476 миллиарда рублей.